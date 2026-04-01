КТЖ внедряет инновации для безопасных и эффективных перевозок

Заместитель председателя правления Марат Шакенов на заседании правительства рассказал о ключевых проектах компании.

АО «НК «Қазақстан темір жолы» активно внедряет инновационные технологии для повышения пропускной способности сети и безопасности перевозок. За последние пять лет КТЖ реализовало более 50 научно-исследовательских работ, в том числе семь — в 2025 году. Совместно с ALT University открыты лаборатории дорожного хозяйства и энергетики для подготовки специалистов железнодорожной отрасли. В 2025 году на базе КТЖ создано проектно-конструкторское бюро для реализации инновационных проектов.

На участке Карагайлы — Кокпекты внедрена цифровая система регулирования движения поездов «АЙМАК RAIL». В декабре 2025 года стартовал проект по внедрению спутниковой системы Starlink на участке протяженностью 247 км, что позволит увеличить пропускную способность с 4 до 7 пар поездов в сутки и обеспечить перевозку более 5 млн тонн грузов в год. Тестовый запуск планируется на апрель 2026 года.

Внедряются гибридные маневровые локомотивы с дизель-электрической системой и аккумуляторными батареями. Они экономят топливо, сокращают выбросы вредных веществ на 20% и повышают эффективность на 15%.

Для повышения безопасности движения применяется диагностическая система Kinetix компании Wabtec, сокращающая время осмотра грузовых вагонов с 2 часов до 8 минут. Первый комплект установлен на перегоне Астана — Сороковая, в 2026 году будет установлено еще пять.

На перегоне Коктума — разъезд № 16 реализуется совместный с японскими специалистами проект RIKEN Kogyo по снижению ветровой нагрузки и снегозаносов. Цель — обеспечить непрерывность движения поездов в сложных погодных условиях.

В рамках программы «КТЖ Ventures» внедряются два цифровых решения:

— Multicode — автоматизирует управление перевозками и сокращает сроки согласований с 3 дней до 6 часов;

— Freelancity — выявляет узкие места железнодорожной сети и улучшает сменно-суточное планирование.

В 2025 году КТЖ участвовало в конкурсе «Samruk Innovation Hub» и проекте Фонда «Самрук-Қазына» «Лучшая инновационная компания», где заняло призовые места.

