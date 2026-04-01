Китайская корпорация приступила к строительству мега-ВЭС на 1 ГВт в Павлодарской области

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

В Павлодарской области в районе города Экибастуз стартовала реализация стратегического проекта по строительству ветровой электростанции мощностью 1 ГВт. Проект осуществляется китайской корпорацией State Power Investment Corporation совместно с ТОО «Pavlodar Green Energy». Объем прямых иностранных инвестиций в строительство составит 1,2 млрд долларов, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

Принципиальной технологической особенностью новой ВЭС станет оснащение системами накопления энергии мощностью 300 МВт. Это решение позволит эффективно сглаживать природные колебания выработки возобновляемых источников и гарантировать выдачу стабильной мощности в Единую электроэнергетическую систему страны.

После запуска станция будет ежегодно производить 3,4 млрд кВт/ч электроэнергии, что внесет существенный вклад в укрепление энергетического баланса Казахстана.

Помимо энергетического эффекта проект имеет высокую экологическую значимость — ожидается сокращение выбросов парниковых газов до 2 млн тонн CO₂ в год.

Реализация инициативы наглядно демонстрирует эффективность международного партнерства и готовность Казахстана к внедрению передовых технологических решений в области «зеленой» энергетики.

