Ввести цифровой тенге в этом году планирует Комитет госказначейства

Перед ведомством стоит задача по формированию новой архитектуры казначейской системы.

Усиление казначейского контроля за бюджетными средствами осуществляется посредством превентивного контроля, в ходе которого выявляются определенные риски. В результате такого контроля в 2025 году предотвращено финансовых нарушений и возвращено без исполнения финансовых документов на сумму 20,6 трлн тенге. Об этом сообщил председатель Комитета государственного казначейства МФ РК Рахат Токбаев.

По словам спикера, с 2020 года Комитет государственного казначейства выполняет функции Единого организатора государственных закупок для центральных госорганов и их подведомственных организаций.

«В 2025 году проведено больше 1 500 закупок на сумму 1 трлн 160 млрд тенге. При этом экономия составила 15,4 млрд тенге», — сообщил представитель ведомства.

Стоит отметить, что казначейством продолжаются работы по развитию цифровых решений. К примеру, в 2025 году осуществлен одномоментный переход на ISO 20022, что обеспечило соответствие международным стандартам финансовых сообщений, ускорение и автоматизацию обработки платежей. Также осуществлено интеграционное взаимодействие с государственной базой данных физических лиц для проведения сверки соответствия ФИО и ИИН получателей денег при создании счетов к оплате об оплате заработной платы и других денежных выплат.

В рамках нового Бюджетного кодекса проведены работы по внедрению новой структуры бюджета с открытием четвертой категории «Специальные поступления». В текущем году также стоит глобальная задача по применению цифровых решений в сфере казначейского исполнения бюджета.

Во исполнение поручения Главы государства, данного на расширенном заседании Правительства, по масштабированию цифрового тенге в рамках республиканского и местных бюджетов, а также бюджетов государственных холдингов, в 2026 году планируется интеграция казначейской системы с другими информационными системами, включая использование цифрового тенге. Перед ведомством стоит задача по формированию новой архитектуры казначейской системы, ориентированной на оперативное управление государственными финансами и внедрение современных эффективных решений.

Ожидается, что это позволит увеличить количество организаций квазигосударственного сектора в системе казначейства; обеспечить возможность ведения бухгалтерского учета; наладить учет бюджетных кредитов, субсидий и других инструментов. Таким образом, в текущем году будет разработана вся необходимая документация, а уже со следующего года планируется приступить к созданию системы.