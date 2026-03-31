Минтруда внедряет ИИ для трудоустройства и автоматизирует социальные выплаты

В ведомстве рассмотрели вопросы цифровой трансформации социально-трудовой сферы.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК под председательством Аскарбека Ертаева состоялось аппаратное совещание. Участники обсудили подготовку пакета законодательных поправок для реализации норм новой Конституции, а также переход социально-трудовой сферы на новые технологические решения.

На совещании отметили, что в рамках внесения изменений в законодательные акты в реализацию норм новой Конституции подготовлен пакет поправок. В частности, изменения затронут Социальный кодекс: планируется законодательно закрепить стандарты работы центров активного долголетия, регламентировать процессы оказания услуг по уходу за лицами с инвалидностью и внедрить институт социального аудита.

Изменения предусмотрены и в Трудовом кодексе. Законопроект вводит в правовое поле понятие платформенной занятости, уточняет базовые принципы трудового законодательства и условия труда несовершеннолетних. Кроме того, будут усилены полномочия территориальных подразделений инспекции труда по контролю за исполнением соглашений социального партнерства.

Также участники совещания обсудили вопросы перехода социально-трудовой сферы на новые технологические рельсы. В частности, вице-министр Бахтияр Жазыкпаев проинформировал, что в рамках дебюрократизации министерство проводит поэтапную автоматизацию мер социальной поддержки: из 66 видов региональной помощи сформированы 13 укрупненных направлений, часть из которых уже переведена в проактивный формат в системе «Е-Собес» (например, автоматические выплаты к ряду памятных дат).

«Трансформация ожидает и сферу трудоустройства, так внедряемая Цифровая служба занятости с помощью технологий искусственного интеллекта будет автоматически формировать цифровой профиль соискателя и его индивидуальный план, переходя от заявительного формата к полному сопровождению гражданина», — резюмировал вице-министр.

В комплексе с этими инициативами были рассмотрены темпы запуска Единой цифровой платформы, а также процесс создания Национального центра трансформации профессий.