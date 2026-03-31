Digital Qazaqstan стратегиясы жобасы бойынша дөңгелек үстел
Digital Qazaqstan 2026 халықаралық форумы аясында Digital Qazaqstan стратегиясының жобасына арналған дөңгелек үстел өтті.
Талқылауға мәжіліс депутаттары, негізгі мемлекеттік органдардың вице-министрлері, салалық сарапшылар және IT-қоғамдастық өкілдері қатысты.
«Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті міндеттер және оларды цифрлық трансформация арқылы шешу» атты Жолдауында Мемлекет басшысы Қ.Ж. Тоқаев цифрландыру мен жасанды интеллектті дамыту бойынша бірыңғай тұжырымдамалық құжат әзірлеуді тапсырды. 2026 жылғы 13 наурызда Мемлекет басшысының төрағалығымен жұмыс кеңесі өтті. Президент Цифрландыру және жасанды интеллект жылы аясында озық технологиялар мен ЖИ-ді ел өмірінің барлық салаларына кеңінен енгізу басымдық екенін атап өтті. Сондай-ақ стратегия азаматтар мен бизнестің нақты қажеттіліктеріне негізделуі тиіс екенін жеткізді.
Дөңгелек үстел барысында «мемлекет платформа ретінде» моделіне көшуге, деректер экономикасын дамытуға және жасанды интеллектті жүйелі түрде енгізуге негізделген стратегияның архитектурасы таныстырылды. Қазақстандағы цифрландыру жекелеген шешімдерден мемлекеттік және салалық процестерді кешенді трансформациялауға көшіп жатқаны атап өтілді.
«Бүгінде цифрландыру — бұл жекелеген сервистер туралы ғана емес, мемлекетті жүйелі түрде қайта құру туралы. Біз деректер шешім қабылдаудың негізіне айналатын, ал архитектура өзгерістерді басқарудың негізгі құралы болатын модельге көшудеміз. Digital Qazaqstan стратегиясы бірыңғай цифрлық кеңістікті қалыптастырады, онда мемлекеттік қызметтерден бастап салалық шешімдерге дейінгі барлық процестер бір жүйенің өзара байланысқан элементтері ретінде құрылады», — деп атап өтті Цифрлық үкіметті қолдау орталығының бас директоры Алия Оспанова.
Ұсынылған материалдарға сәйкес, қазірдің өзінде маңызды нәтижелерге қол жеткізілді: деректерді басқарудың бірыңғай жүйесі қалыптастырылды, миллиондаған проактивті қызметтер көрсетілуде, әлеуметтік әмиян іске қосылды, цифрлық нотариат дамып келеді, өнеркәсіпте цифрлық егіздер енгізілуде. Цифрлық трансформация аясында 89 қала цифрландырылды.
Жасанды интеллектті енгізуге ерекше назар аударылды, ол мемлекеттік функциялар мен салалардың тиімділігін арттырудың негізгі құралына айналуда.
Талқылау қорытындысы бойынша қатысушылар Digital Qazaqstan стратегиясы data-driven және AI-first қағидаттарына негізделген жаңа даму моделіне көшуге жол ашатынын атап өтті. Бұл модельде деректер мен технологияларды азаматтар мен бизнестің мүддесі үшін тиімді пайдалану негізгі фактор болып табылады.