Казахстан переходит к системной стратегии управления на основе данных и ИИ

На площадке международного форума Digital Qazaqstan 2026 состоялся круглый стол, посвященный проекту стратегии Digital Qazaqstan.

В обсуждении приняли участие депутаты мажилиса, вице-министры ключевых государственных органов, отраслевые эксперты и представители IT-сообщества.

В Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Президент дал поручение разработать единый концептуальный документ по развитию цифровизации и искусственного интеллекта. 13 марта 2026 года состоялось рабочее совещание под председательством Главы государства. Президент подчеркнул, что в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта приоритетом является масштабное внедрение передовых технологий и ИИ во все сферы жизни страны, а стратегия должна базироваться на реальных потребностях граждан и бизнеса.

В ходе круглого стола была представлена архитектура стратегии, основанная на переходе к модели «государство как платформа», развитии экономики данных и системном внедрении искусственного интеллекта. Отмечено, что цифровизация в Казахстане переходит от отдельных решений к комплексной трансформации государственных и отраслевых процессов.

«Сегодня цифровизация — это уже не про отдельные сервисы, а про системное переустройство государства. Мы переходим к модели, где данные становятся основой принятия решений, а архитектура — ключевым инструментом управления изменениями. Стратегия Digital Qazaqstan формирует единое цифровое пространство, в котором все процессы: от госуслуг до отраслевых решений выстраиваются как взаимосвязанные элементы одной системы», — отметила генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Алия Оспанова.

Согласно представленным материалам, уже достигнуты значимые результаты: сформирована единая система управления данными, обеспечено оказание миллионов проактивных услуг, запущен социальный кошелек, развивается цифровой нотариат, внедряются цифровые двойники в промышленности, оцифрованы 89 городов. Отдельное внимание уделено внедрению ИИ, который становится базовым инструментом повышения эффективности государственных функций и отраслей.

По итогам обсуждения участники отметили, что стратегия Digital Qazaqstan формирует переход к новой модели развития — data-driven и AI-first, где ключевым фактором становится эффективное использование данных и технологий в интересах граждан и бизнеса.

