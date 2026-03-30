5-й Центрально-Евразийский венчурный форум пройдет в Ташкенте

CEVF 2026 соберет более 1000 участников — инвесторов, предпринимателей и представителей венчурных фондов.

3 апреля 2026 года в Ташкенте состоится пятый Центрально-Евразийский венчурный форум (CEVF). Форум впервые пройдет в Узбекистане, что отражает рост технологической экосистемы страны. В этом году тема форума — «The Next Frontier for Smart Capital» — посвящена развитию венчурного капитала и трансформации AI-компаний. Участники смогут обменяться опытом и обсудить перспективы масштабирования бизнеса.

В последние годы венчурный сектор в Узбекистане демонстрирует значительный рост: стартап-экосистема увеличилась в 13 раз, достигнув оценки в 3,9 миллиарда долларов, общий объем инвестиций достиг 329 миллионов долларов, было создано 750 стартапов, в числе компаний появились два единорога.

Организаторы форума — MOST Holding и IT Park Uzbekistan при поддержке Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан. MOST Holding более 15 лет развивает предпринимательскую среду в Центральной Азии, объединяя венчурные, финтех и образовательные инициативы.

Партнеры форума: Astana Hub, UK International Development, EBRD, IFC, Air Astana, Yandex Cloud, VISA, UZVC, Accelerate Prosperity, KPMG.

«Мы хотим, чтобы состоятельные люди всего центральноазиатского региона увидели, что IT — это стремительно растущая индустрия с огромным потенциалом для инвестиций как в качестве ангелов, так и через венчурные фонды», — подчеркнул Павел Коктышев, основатель MOST Holding.

В форуме примут участие более 50 венчурных фондов и сотни бизнес-ангелов, в том числе международная платформа для impact-инвестирования Symbiotics Investments, узбекский единорог Uzum, FAO Partners (Сингапур), инвестиционный фонд idacapital (Турция). Для инвесторов организованы отдельные зоны, закрытые сессии и VIP-программа на курорте Amirsoy Resort.

Ключевые спикеры: Мурат Абдрахманов, основатель MA7 Ventures; Хикмат Абдурахманов, сооснователь и СЕО Team University; Роман Лаврентьев, операционный директор Uzum (Узбекистан); Алина Трухина, управляющий партнёр Utopia Capital Management (США); Майкл Линтс, партнер Golden Gate Ventures (Сингапур); Мигель Легарда, инвестиционный менеджер Verge HealthTech (Сингапур); Санжар Сулейманов, вице-президент и региональный менеджер Visa в Центральной Азии (Казахстан); Акмаль Пайзиев, основатель Express24 и NumeoAI (Узбекистан) и другие.

За пять лет форум собрал свыше 5000 участников из 50 стран и стал площадкой для сделок на сумму более 34 млн долларов.