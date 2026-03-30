Сдача налоговых деклараций может исчезнуть полностью

В Казахстане заработала система Smart Data Finance, которая собирает информацию о каждом гражданине.

Вице-министр финансов Асет Турысов заявил, что если Smart Data Finance покажет себя хорошо, то казахстанцам больше никогда не придется подавать налоговые декларации. По словам Турысова, раньше гражданин сам собирал данные об активах, заполнял декларацию и сдавал ее в налоговые органы. Теперь система делает это автоматически и ждет подтверждения пользователя, передает Курсив.

«Гражданин должен видеть прозрачно в том же личном кабинете, какие данные есть, и понимать, откуда происходили те же расчеты по налогам», — подчеркнул он.

Smart Data Finance сама агрегирует данные, рассчитывает налоги и формирует готовую преддекларацию. Турысов напомнил, что именно этого казахстанцы требовали годами.

«Получается так, что ранее был вопрос всегда: зачем государство просит у меня декларацию, например, чтобы я подтвердил недвижимость или автомобиль, если это есть в госсистемах», — пояснил Турысов.

При этом вице-министр считает, что благополучные результаты этого проекта могут и вовсе отменить сдачу декларации.

«Глава государства поставил задачу о тотальной цифровизации налогового администрирования. Мы придем к тому, чтобы гражданин заходил в личный кабинет, видел всю необходимую информацию, понимал, откуда происходят налоги», — уточнил вице-министр.

Он добавил, что система прошла официальные испытания на информационную безопасность. Доступ к полному профилю налогоплательщика строго ограничен.

«Эта Big data — она недоступна каждому. Естественно, соблюдается форма безопасности», — успокоил Турсынов.

Система уже объединяет информацию из более 70 источников и баз данных. На основе предоставленных данных формируется цифровой профиль налогоплательщика. Он включает сведения об имуществе, бизнесе, налогах, участии в госзакупках, мерах поддержки и кадровых показателях. Уже созданы досье на 1,9 млн индивидуальных предпринимателей, 584 тыс. юридических лиц и 20,4 млн физических лиц.

