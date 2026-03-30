Қазақстандықтар VR технологиясы арқылы жаңа мамандықтарды үйрене алады
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі кадрларды даярлау жүйесіне виртуалды шындық технологияларын енгізе бастады.
Бұл жұмыссыз азаматтарға теорияны ғана емес, нақты жұмыс жағдайларына барынша жақын цифрлық ортада практикалық дағдыларды пысықтауға мүмкіндік береді.
Оқу процесі екі кезеңге бөлінген. Бірінші кезеңде қатысушылар Skills Enbek цифрлық платформасында бес бағыттың біреуі бойынша қашықтықтан онлайн-курстардан өтеді. Оқыту мемлекеттік және орыс тілінде қолжетімді.
Теориялық бөлім аяқталғаннан кейін оқыту Мансап орталықтарда сырттай форматта жалғасады. Онда VR-шлемдердің көмегімен қатысушылар алған білімдерін бекітіп, кәсіби дағдыларды нақты өндірістік ортаға жақын жағдайда пысықтайды. Бағдарламаны аяқтаған соң әр қатысушыға сертификат беріледі, ол платформадағы жеке кабинетінде автоматты түрде көрсетіледі.
Пилоттық жоба Қазақстанның бес қаласында: Қонаев, Өскемен, Түркістан, Шымкент және Астанада іске асырылады. Елордада іске қосу биылғы жылдың сәуір айына жоспарланған, одан кейін бағдарламаға енген қалған өңірлерде кезең-кезеңімен енгізіледі.
Мұндай заманауи цифрлық шешімдер азаматтардың жұмыс берушілер талаптарына тезірек бейімделуіне және нарыққа дайын практикалық дағдылармен шығуына көмектеседі.