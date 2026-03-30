В ЕАЭС приняли программу защиты прав потребителей в условиях цифровой трансформации

Евразийский межправительственный совет на заседании 27 марта в Шымкенте утвердил Программу совместных действий государств — членов Евразийского экономического союза в сфере защиты прав потребителей на 2026–2030 годы.

«Программа стала знаковым событием на пути формирования справедливого и конкурентоспособного экономического пространства ЕАЭС, гарантирующего надежную защиту интересов граждан и добросовестного бизнеса», — отметил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин.

Министр ЕЭК подчеркнул, что документ основан на опыте совместной работы государств-членов, проведенной в 2022–2025 годах. Принятая Программа призвана вывести эту деятельность на новый уровень. Ее основная цель — обеспечить максимальную защиту граждан в условиях цифровой экономики и повысить привлекательность внутреннего рынка для бизнеса.

Ключевые направления программы связаны с широким внедрением современных технологий и прогрессивных методов досудебного урегулирования споров. Страны ЕАЭС сосредоточат усилия на развитии удобных цифровых сервисов, повышении правовой грамотности граждан, формировании прозрачных и понятных правил функционирования потребительского рынка. Будут продолжены обмен опытом и разработка общих подходов по противодействию недобросовестным практикам и защите прав и интересов потребителей.

Программа принята в год председательства Республики Казахстан и соответствует его ключевым приоритетам, направленным на усиление эффективности интеграции и укрепление потенциала ЕАЭС в условиях цифровой трансформации.