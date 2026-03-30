В 120 сельских населенных пунктах развернута сеть FWA

    В Казахстане продемонстрировали запуск сети FWA для сельских населенных пунктов

    Сеть развернута в 120 сельских населенных пунктах, где установлено 120 базовых станций.

    30 марта 2026 15:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Общество, Регионы

    На площадке международного форума Digital Kazakhstan состоялась демонстрация проекта по обеспечению сельских населенных пунктов высокоскоростным интернетом на базе технологии Fixed Wireless Access. Проект реализуется ТОО «Ауыл Телеком» и направлен на развитие современной телекоммуникационной инфраструктуры в отдаленных и экономически труднодоступных регионах страны.

    В рамках презентации было отмечено, что сеть уже развернута в 120 сельских населенных пунктах, где установлено 120 базовых станций. Покрытие обеспечено для более чем 67 тысяч домохозяйств и порядка 260 тысяч жителей. Средняя скорость доступа к интернету составляет 50–80 Мбит/с.

    «Обеспечение сельских населенных пунктов качественным интернетом — одна из ключевых задач министерства. Благодаря совместной работе с операторами связи внедряются современные технологические решения, такие как FWA, которые позволяют оперативно подключать отдаленные села и сокращать цифровое неравенство», — отметил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

    Ключевым моментом демонстрации стал символический запуск сети с участием министра. После активации на интерактивной карте точки покрытия сменили статус на активные. Также была организована видеоконференцсвязь с жителями 10 сел, подключенных к сети. Участники продемонстрировали устойчивое соединение в режиме реального времени.

    По итогам презентации состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Комитетом телекоммуникаций и ТОО «Ауыл Телеком», направленного на дальнейшее расширение покрытия и развитие цифровой инфраструктуры в сельских регионах страны.

