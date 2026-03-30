В Казахстане продемонстрировали запуск сети FWA для сельских населенных пунктов

На площадке международного форума Digital Kazakhstan состоялась демонстрация проекта по обеспечению сельских населенных пунктов высокоскоростным интернетом на базе технологии Fixed Wireless Access. Проект реализуется ТОО «Ауыл Телеком» и направлен на развитие современной телекоммуникационной инфраструктуры в отдаленных и экономически труднодоступных регионах страны.

В рамках презентации было отмечено, что сеть уже развернута в 120 сельских населенных пунктах, где установлено 120 базовых станций. Покрытие обеспечено для более чем 67 тысяч домохозяйств и порядка 260 тысяч жителей. Средняя скорость доступа к интернету составляет 50–80 Мбит/с.

«Обеспечение сельских населенных пунктов качественным интернетом — одна из ключевых задач министерства. Благодаря совместной работе с операторами связи внедряются современные технологические решения, такие как FWA, которые позволяют оперативно подключать отдаленные села и сокращать цифровое неравенство», — отметил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Ключевым моментом демонстрации стал символический запуск сети с участием министра. После активации на интерактивной карте точки покрытия сменили статус на активные. Также была организована видеоконференцсвязь с жителями 10 сел, подключенных к сети. Участники продемонстрировали устойчивое соединение в режиме реального времени.

По итогам презентации состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Комитетом телекоммуникаций и ТОО «Ауыл Телеком», направленного на дальнейшее расширение покрытия и развитие цифровой инфраструктуры в сельских регионах страны.

