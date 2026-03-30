Дмитрий Мун премьер-министрге ЖИ ұлттық платформасының мүмкіндіктерін таныстырды
Шымкентте өтіп жатқан халықаралық технологиялық форум Digital Qazaqstan аясында ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Дмитрий Мун көрме аймағын аралау барысында премьер-министрге Жасанды интеллекттің ұлттық платформасының жұмысын таныстырды.
Дмитрий Мун, бұл біртұтас экожүйе суперкомпьютерлерге, үлкен тілдік модельдерге және 120-дан астам мемлекеттік деректер базасына қолжетімділікті біріктіре отырып, мемлекеттік секторда ЖИ-шешімдерін жасау мен енгізудің негізіне айналғанын атап өтті. Платформа процестерді жай ғана автоматтандырып қоймай, бүгінде азаматтар мен мемлекеттік аппараттың қажеттіліктері үшін 50-ден астам мамандандырылған ЖИ-агенттері жасалған өзіндік «фабрика» ретінде қызмет етеді.
Министрлік стендіндегі таныстырылым барысында министрліктер мен ведомстволардың күнделікті жұмысындағы ЖИ-құралдарының тиімділігіне ерекше назар аударылды. Вице-министр ЖИ-көмекшісі жыл сайын келіп түсетін 5,5 миллион сұраныстың 1 миллионнан астамын өңдеп үлгергенін, бұл 16 мемлекеттік органның жұмысын айтарлықтай жеделдеткенін айтты. Қызметшілердің арсеналында 400 мыңнан астам аударма жасаған қауіпсіз ЖИ-аудармашы және отырыстарды нақты уақыт режимінде автоматты түрде хаттамалау жүйелері белсенді қолданылуда. Трансформация ауқымын оқыту көрсеткіштері де растайды: 60 мыңнан астам қызметкер AI Qyzmet курстарынан өтті, ал платформаны пайдаланушылардың жалпы саны 15 мың адамнан асты.
Бұл инновациялардың іргетасы — бытыраңқы жүйелерді талдауға арналған біртұтас цифрлық ортаға айналдыратын мемлекеттік деректерді басқарудың орталықтандырылған моделі — AI DataHub. Дмитрий Мунның айтуынша, деректерді терең өңдеу халық үшін жаңа буын сервистерін іске қосуға мүмкіндік береді. Мәселен, eGov AI кеңесшісі 2 миллионнан астам сұранысты сәтті өңдеп, байланыс орталықтары мен ХҚКО-ларға түсетін жүктемені айтарлықтай азайтқан. Қазіргі уақытта ЖИ-агенттері газ көрсеткіштерін автоматты есепке алудан бастап, еліміздің 38 клиникасындағы терапевтерге көмектесуге және Qazaq Law жүйесі арқылы құқықтық кеңес беруге дейінгі түрлі салаларды қамтиды.
Үкімет басшысына арналған таныстырылымды қорытындылай келе, вице-министр AlemGPT негізіндегі жаңа модельдің мүмкіндіктерін көрсетті. Бұл әмбебап ассистент күнделікті жұмыстарды толық автоматтандыруға, соның ішінде баланы бір мектептен екіншісіне ауыстыру сияқты маңызды мәселелерде ашық әрі жылдам нәтиже беруге бағытталған.
Жасанды интеллект негізіндегі мұндай мемлекеттік басқару архитектурасы Қазақстанға технологиялар алдын ала әрекет етіп, өмір сүру мен бизнес үшін барынша қолайлы жағдай жасайтын «көрінбейтін үкімет» форматына жоспарлы түрде өтуге мүмкіндік береді.