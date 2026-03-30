Индустрия 5.0 и правовое поле: Цифровой кодекс обеспечит баланс между инновациями и безопасностью

На полях республиканского форума Digital Qazaqstan эксперты и представители госсектора обсудили новую «конституцию» цифрового мира — Цифровой кодекс Республики Казахстан.

В центре дискуссии то, как инновации могут развиваться в симбиозе с защитой прав человека. С основным докладом на сессии выступил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дмитрий Мун.

По словам вице-министра, принятие Кодекса — это осознанный переход страны от точечных ИТ-решений к созданию единой, понятной и безопасной цифровой архитектуры. Документ впервые на законодательном уровне закрепляет цифровые права казахстанцев. Теперь у каждого гражданина есть четкие гарантии: право на «цифровое забвение», анонимизацию и жесткий контроль над обработкой персональных сведений.

Важным новшеством стала подотчетность искусственного интеллекта. Кодекс вводит право на пересмотр решений, принятых алгоритмами, если они затрагивают интересы человека. Это делает использование ИИ прозрачным и социально ответственным. Одновременно с этим закон открывает двери для технологий будущего: смарт-контракты, распределенные системы и биометрическая идентификация получают официальный статус, упрощая жизнь бизнесу и мобильность гражданам.

Дмитрий Мун также подчеркнул, что использование цифровых технологий и ИИ теперь становится обязательным стандартом для эффективной работы госаппарата. Все госорганы и квазигоссектор будут ежегодно реализовывать программы цифрового развития, а их результаты станут прямым показателем эффективности работы руководителей, которые должны привести к реальным результатам

Участники сессии обсудили опыт соседних стран, в частности наработки коллег из Кыргызской Республики, которые также активно формируют свою цифровую законодательную базу. Обмен мнениями показал, что создание региональных стандартов регулирования данных и ИИ помогает выстраивать доверие между государством, бизнесом и обществом на всем пространстве Центральной Евразии.

Участники сессии сошлись во мнении, что Кодекс — это живой и гибкий инструмент. Он не просто регулирует текущие процессы, но и закладывает основу для безопасного внедрения технологий Industry 5.0, делая Казахстан привлекательной площадкой для глобальных технологических инвестиций.

