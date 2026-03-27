Интеллект как новая реальность: чего ждать от K-TECH 2026

Вчера технологии были отделом. Сегодня они стали тем, из чего бизнес состоит.

Процессы, решения, стратегии — все пронизано цифрой. Технологии больше не стоят на периферии, они превратились в саму ткань компании. И этот сдвиг уже не остановить.

Именно этой новой реальности посвящена K-TECH 2026. Конференция пройдет 23 апреля в Hilton Almaty. Организатор — экспертная платформа Kazakhstan Growth Forum (KGF). Мероприятие традиционно собирает лидеров IT-индустрии, чтобы вместе осмыслить ключевой переход года: от использования искусственного интеллекта как вспомогательного инструмента к архитектуре, где интеллект пронизывает каждый уровень.

В фокусе внимания — не абстрактные теории, а живые кейсы, проверенные стратегии и инструменты, которые доказывают свою эффективность уже сегодня.

По словам председателя KGF Ельдара Абдразакова, повестку года формируют два главных тренда.

Первый — AI-агенты. Они вышли за пределы экспериментов. Сегодня это полноценные участники рабочих процессов, способные выполнять задачи, которые раньше решали люди. И они действительно это делают.

Второй — vibe-coding. Подход, который стирает грань между замыслом и его воплощением. Он позволяет стать разработчиком практически любому — даже тому, кто никогда не писал код.

Но технологии сами по себе — это лишь потенциал, а не решение. Настоящая ценность рождается там, где их умеют применять. Именно этот вопрос станет центральным на конференции.

Эксперты выделяют три составляющие успеха.

Первое — данные. Без качественной основы любой интеллект остается слепым и бесполезным.

Второе — правильно выбранные сценарии использования. Технология должна попадать точно в болевые точки бизнеса, а не быть внедренной ради галочки в отчете.

Третье — интеграция. AI-агенты должны становиться полноценной частью команды, а не оставаться внешней надстройкой, которая требует постоянной настройки и контроля. Только тогда интеллект перестает быть просто инструментом и становится естественной средой обитания бизнеса.

Тренды в цифровых технологиях

Главная дискуссия K-TECH 2026 — о доверии, контроле и реальной интеграции AI в операционную деятельность. Участники сессии — представители крупнейших финансовых и технологических компаний — поделятся своим опытом: где проходит грань между эффективностью и риском, как оценивать результаты работы AI-агентов и что делать, если модель начинает ошибаться.

Vibe Coding: демократизация разработки

Код со скоростью мысли. Теперь не обязательно быть профессиональным разработчиком, чтобы создавать работающие приложения. Достаточно понимать логику, формулировать задачи и использовать возможности AI, которые переводят идеи в рабочий код за минуты. На конференции мы разберем, как эта новая реальность влияет на бизнес. Что происходит с командной работой? Как меняются сроки и стоимость разработки? И главное — как компаниям выстроить процессы так, чтобы использовать vibe-coding не как игрушку, а как рабочий инструмент.

Новая архитектура: быстрые данные — быстрые действия

Современный бизнес требует мгновенной реакции. Но чем сложнее архитектура, тем выше цена ошибки. Как строить процессы так, чтобы данные успевали за реальностью, а решения принимались без задержек, но при этом оставались взвешенными и безопасными?

Это разговор о балансе. О том, как не превратить цифровую трансформацию в гонку на выживание. И о том, какие архитектурные принципы позволяют оставаться гибкими, не теряя головы. Участники поделятся реальными кейсами, где скорость стала конкурентным преимуществом, а контроль — не тормозом, а фундаментом.

Экосистема решений

Помимо пленарных заседаний, программа разбита на три параллельных потока, чтобы каждый участник смог собрать свою траекторию развития:

— ENTERPRISE ECOSYSTEMS: CEO Copilot, пост-облачные решения и безопасность в эпоху Deepfake.

— AI & DATA MASTERY: Генеративный AI в маркетинге, Data Fabric и доступные инструменты для SMB.

— FUTURE WORKFLOWS: Автоматизация закупок и HR, No-Code революция и реальные истории оптимизации рутины на 50%+.

Специальные форматы:

— KAZAKHSTAN GROWTH FORUM НОМИНАЦИИ:п оределим The Best CIO и The Best IT-Project.

— CXO-CLINICS: Формат «просто о сложном». Экспертные сессии с опытными практиками.

— ВОРКШОПЫ: Мастер-класс по Vibe Coding и практикум по построению AI Agents.

— C-MENTORING: Личные консультации от топ-лидеров индустрии: Агиис Конкабаевой (Qaz Code), Ильи Стекольникова (Kolesa) и других.

Ключевые спикеры:

— Ельдар Абдразаков (Kazakhstan Growth Forum)

— Кайрат Базарбеков (Centras Group)

— Евгений Питолин (Heartland)

— Александр Полоротов (Datanomix.pro)

— Айдос Беков (ПКБ)

— Асет Ахметов (Sergek Korkem telecom)

— Арман Сулейменов (nFactorial)

— Санжар Умарулы (DarynLab AI)

— Иван Белохвостиков (Cybenet AI)

— Фарух Бакиев (Сontractor/AWS community leader)

Это не просто конференция. Это место, где формируется повестка цифрового лидерства в Казахстане. Вы получите не только знания, но и доступ к сообществу тех, кто уже сегодня строит «интеллект везде».

Регистрируйтесь сейчас, чтобы занять место.