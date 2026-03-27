Казахстанцы смогут узнать о состоянии близких в больницах онлайн

Пилотный проект запустят на базе медицинских организаций нескольких регионов.

В Казахстане начали разрабатывать сервис, который позволит родственникам узнавать о статусе госпитализации человека: нахождение в отделении, реанимации, на операции, перевод в другое отделение и так далее. Об этом сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов в ответ на коллективный запрос депутатов, передает Курсив.

«Реализацию пилотного проекта планируется осуществить на базе медицинских организаций отдельных регионов (акиматы Астаны и Алматинской области выразили готовность к участию в пилотном проекте) с последующей оценкой результатов и масштабированием на республиканском уровне», — уточнил Бектенов.

В нем планируют обеспечить механизм идентификации человека с использованием госсистем. Также его собираются включить в медицинские системы. В них запрос будет фиксироваться и, в зависимости от степени родства, будут предоставляться разные данные. Параллельно планируется разработать единый регламент общения с родственниками госпитализированного пациента. Сервис должен снизить нагрузку на медперсонал без нарушения медицинской тайны.

По словам Бектенова, в приложении Damumed есть возможность информировать родственников о состоянии пациента в реанимации. Для этого лечащему врачу нужно проявлять инициативу.

