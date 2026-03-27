«Ваша посылка не доставлена»: в МВД предупредили о новой схеме кражи денег через SMS

Фейковые уведомления о доставке рассылают казахстанцам.

Казахстанцам стали приходить уведомления в мессенджерах и SMS о якобы пропущенной доставке. Для ее повторного оформления предлагается перейти на специальный сайт, который действительно напоминает ресурсы логистических компаний, передает Курсив.

Однако в действительности, говорят в МВД, казахстанцы передают преступникам свои личные данные: ФИО, ИИН, адрес проживания. Затем они могут быть использованы в мошеннических схемах. Также предлагается оплатить небольшую сумму за доставку. После совершения этой операции злоумышленники получают доступ к банковским реквизитам.

«Внимательно проверяйте адрес сайта: мошеннические ресурсы часто отличаются одним или двумя буквами, знаками», — рекомендуют в полиции. Также нельзя вводить конфиденциальную и банковскую информацию на подозрительных ресурсах, а статус доставки посылок проверять на официальных сайтах компаний.

