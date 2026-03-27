В Шымкенте проинспектировали качество связи и обсудили развитие инфраструктуры

В рамках выездной работы делегация МИИЦР посетила проблемные участки в микрорайонах Наурыз и Нуртас, где зафиксированы перебои со связью.

Председатель Комитета телекоммуникаций МИИЦР РК Дамир Сейсембеков в ходе рабочей поездки проинспектировал качество мобильной связи в городе Шымкент, в том числе в зонах с низким уровнем покрытия («белые пятна»).

Отмечено, что развитие телекоммуникационной инфраструктуры в ряде случаев сдерживается рядом факторов, включая сложности с подключением к электросетям, а также настороженное отношение жителей к установке базовых станций. Для разъяснения этих вопросов проведены встречи с жителями города с участием представителей управления цифровизации, санитарно-эпидемиологической службы и операторов связи. В ходе диалога жителям разъяснены принципы работы базовых станций и подтверждено их соответствие санитарным нормам и требованиям безопасности.

Также в ходе поездки обсудили вопросы подключения объектов связи к электросетям и сокращение сроков строительства инфраструктуры.

По итогам встреч достигнута договоренность о продолжении диалога с населением, усилении информационно-разъяснительной работы и совместном решении задач по улучшению качества связи в городе.

