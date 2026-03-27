Минюст автоматизирует поиск скрытых доходов и выигрышей должников

Меры принудительного исполнения теперь можно отслеживать в формате таймлайна.

Для выявления скрытых доходов должников министерство юстиции совместно с министерствами финансов, а также труда и социальной защиты населения проводит работу по интеграции информационных систем для обмена данными о должниках. Это позволит более точно определять их социальное положение и иные источники доходов. Также налажено интеграционное взаимодействие с Единой системой учета министерства туризма и спорта, что способствует ограничению участия должников в азартных играх и ставках, а также позволяет выявлять сведения о выигрышах с целью их взыскания. Кроме того, ведомство реализует ряд мер по автоматизации исполнительного производства. Об этом сообщил председатель Комитета принудительного исполнения Министерства юстиции РК Махсат Балабеков.

«В целях повышения доступности и прозрачности исполнительного производства с 1 июля прошлого года был запущен новый модуль „Кабинет сторон“, интегрированный с мобильным приложением AdiletGov. Теперь стороны исполнительного производства могут отслеживать принятые и запланированные меры принудительного исполнения в формате таймлайна. В случае несогласия с принятыми мерами или бездействием судебного исполнителя стороны могут оперативно подать обращение, которое должно быть рассмотрено в течение 5 дней. С момента запуска поступило 12 700 обращений от сторон исполнительного производства», — сказал представитель ведомства.

Учитывая удобство и легкость в использовании приложения, растет его популярность среди заинтересованных сторон. На сегодняшний день число пользователей превысило 86 тыс.

Также внедрен «Цифровой помощник», направленный на повышение дисциплины судебных исполнителей, а также усилен контроль за их деятельностью. В августе прошлого года были запущены автоматизированные механизмы удаления записей из Единого реестра должников по документам с истекшим сроком исковой давности. Реестр обновляется автоматически без необходимости подачи гражданами отдельных запросов. Кроме того, реализован первый этап автоматического снятия мер принудительного исполнения.

Отмечается, что развитие информационной системы направлено на повышение прозрачности финансовых операций, усиление контроля и расширение интеграций.