Открыта регистрация на интенсив от Школы анализа данных: Yandex расскажет, как устроены современные ИИ-агенты и как собирать агентные сценарии

В рамках воркшопов эксперты-практики Yandex расскажут, как устроены современные ИИ-агенты, и на практических примерах покажут, как собирать агентные сценарии.

18 марта в Казахстане стартовала регистрация на онлайн-интенсив Agents Week от Школы анализа данных Yandex. В ШАДе с 2007 года специалисты IT-индустрии делятся инженерными решениями в области машинного обучения и инфраструктуры больших данных. В рамках воркшопов эксперты-практики Yandex расскажут, как устроены современные ИИ-агенты, и на практических примерах покажут, как собирать агентные сценарии.

Agents Week пройдет с 6 по 10 апреля онлайн, в двуязычном формате на английском и русском языке. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно до 9 апреля на официальной странице.

Программу интенсива разработали эксперты Yandex. Интенсив может быть полезен ML-инженерам, разработчикам, исследователям и студентам, владеющим навыками программирования, и тем, кто планирует внедрять агентные системы в продукты и инфраструктуру или создавать персональных помощников.

Интенсив пройдет онлайн и будет включать видеопрезентации от экспертов и Q& A-сессии. Для получения сертификата слушателям потребуется сдать финальное тестирование.

Экспертами интенсива выступят специалисты по AI и ML, а также агентным и платформенным решениям для фудтеха, поисковых сервисов и умных устройств.

Развитие технологий искусственного интеллекта во всём мире усиливает потребность в инженерных знаниях и обмене профессиональным опытом. Agents Week создаёт пространство, где инженеры и исследователи из разных стран могут познакомиться с тем как устроены современные AI-агенты: от базового thought–action–observation цикла и работы с инструментами до мультиагентных систем, памяти, guardrails и продакшен-инженерии.

Дисклеймер: Яндекс и АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» не оказывают образовательных услуг в рамках проекта «Интенсив от Школы анализа данных».