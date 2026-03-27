Kazteleport запустил в Казахстане локальное облачное решение для бизнеса на базе Nextcloud

Оно предназначено для построения защищенных корпоративных файловых хранилищ, виртуальных рабочих пространств для совместной работы с документами, внутренних коммуникационных платформ.

АО «Казтелепорт», ведущий оператор инфотелекоммуникационной и облачной инфраструктуры, входящий в состав Halyk Group, заключил официальное партнерское соглашение с Nextcloud GmbH, разработчиком корпоративного программного обеспечения с открытым исходным кодом. Соглашение оформлено в соответствии с международной практикой лицензирования open-source решений и подтверждает приверженность Kazteleport соблюдению национальных и международных правовых и этических стандартов в области использования и коммерческой эксплуатации программного обеспечения.

Выбор европейского вендора подчеркивает фокус Kazteleport на безопасности, соблюдении международных стандартов и обеспечении технологического суверенитета. В рамках сотрудничества компания запустила промышленную услугу по предоставлению защищенной платформы для совместной работы и хранения данных на базе решений Nextcloud, развернутых в собственной инфраструктуре дата-центров уровня Tier III, расположенных на территории Республики Казахстан.

Партнерство отвечает на растущий запрос рынка на цифровой суверенитет и контролируемые ИТ-архитектуры. Решение становится практичной альтернативой зарубежным публичным облачным сервисам, позволяя компаниям хранить данные в пределах Республики Казахстан, контролировать доступ и обработку информации, а также выполнять требования национального законодательства в сфере информационной безопасности без потери функциональности и удобства для пользователей.

«В текущих условиях контроль над данными и предсказуемость цифровой инфраструктуры приобретают критическое значение, — отметил Куат Кусаинбеков, председатель правления АО „Казтелепорт“. — Партнерство с Nextcloud является стратегическим шагом в повышении технологической устойчивости казахстанского бизнеса. Объединяя зрелое программное обеспечение с открытым исходным кодом и собственную инженерную инфраструктуру, мы предоставляем клиентам готовое интегрированное решение с единым центром операционной ответственности, что упрощает эксплуатацию и снижает ИТ-риски».

«Сотрудничество с Kazteleport позволяет Nextcloud расширить присутствие в Центральной Азии и поддержать развитие локальных моделей развертывания корпоративных ИТ-решений, — отметил Франк Карличек, генеральный директор Nextcloud GmbH. — Мы приветствуем использование платформы Nextcloud в рамках управляемых и устойчивых ИТ-архитектур, которые учитывают требования локальных регуляторов и реальные задачи заказчиков».

Инициатива является частью долгосрочной стратегии Kazteleport по развитию собственной облачной экосистемы, ориентированной на снижение технологических и регуляторных рисков, а также формирование безопасной, управляемой и конкурентоспособной цифровой среды для бизнеса в Республике Казахстан.