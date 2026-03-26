В Минтруда подвели итоги IT-программы DIGITAL NAURYZ 2026

Программа была направлена на повышение цифровых компетенций сотрудников социально-трудовой сферы.

В Центре развития трудовых ресурсов состоялось закрытие IT-интенсива DIGITAL NAURYZ 2026. В рамках мероприятия представлена LED-зона с демонстрацией информационных систем ведомства. Участникам показали современные цифровые решения и возможности применения технологий искусственного интеллекта. Министра труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев поздравил коллектив с Наурызом, отметив роль цифровизации в модернизации государственного управления и обеспечении социальной защиты граждан.

«Формат DIGITAL NAURYZ объединил традиции и современные решения. В ходе пятидневной программы рассмотрены практические кейсы и обучение сотрудников. Представлены примеры применения искусственного интеллекта в медико-социальной экспертизе, назначении адресной социальной помощи и подборе вакансий через Электронную биржу труда», — отметил он.