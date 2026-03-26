Казахстан представил стратегию цифровой устойчивости на глобальной площадке МСЭ

Участие в сессии стало частью работы по продвижению кандидатуры РК в Совет МСЭ и укреплению позиций страны как надежного партнера в сфере цифрового развития.

В Женеве прошла информационная сессия «Телекоммуникации как основа кибербезопасности», организованная Международным союзом электросвязи совместно с Посольством РК при ВТО. В мероприятии приняли участие ведущие международные эксперты в области цифровой инфраструктуры. От имени Казахстана выступил председатель Комитета телекоммуникаций МИИЦР РК Дамир Сейсембеков. Он представил ключевые направления развития телекоммуникационной отрасли и цифровой устойчивости страны.

Казахстан последовательно реализует стратегию формирования цифрового хаба Евразии. Сегодня республика занимает 24-е место в индексе развития электронного правительства ООН и лидирует в Центральной Азии по индексу онлайн-услуг.

Особое внимание уделяется развитию технологий искусственного интеллекта. В 2026 году, объявленном Годом цифровизации и ИИ, продолжается реализация системных инициатив, включая принятый в 2025 году Закон об искусственном интеллекте и запуск национальной языковой модели KazLLM.

Инфраструктурное развитие подкрепляется значительными инвестициями: за последние три года в отрасль связи вложено более 2,5 млрд долларов. В рамках проекта «Доступный интернет» к 2027 году будет обеспечен 100% охват населения качественной связью.

Казахстан также развивает космические технологии связи, включая тестирование Direct-to-Cell, и нацелен на увеличение доли в международном транзите интернет-трафика до 5%.

