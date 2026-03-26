В Шымкенте состоялись международные встречи по вопросам радиочастот и спутниковой связи

Казахстан принял серию международных встреч в рамках Регионального содружества в области связи и взаимодействия с Международным союзом электросвязи. Мероприятия, посвященные вопросам управления радиочастотным спектром и спутниковой связи, прошли в Шымкенте. В мероприятиях приняло участие более 120 делегатов из Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана. Среди участников были представители государственных органов, международных организаций и профильных компаний. Организатором выступило Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

В рамках программы состоялись 29-е заседание Комиссии по регулированию радиочастотного спектра и спутниковых орбит, а также 56-е заседание Рабочей группы по взаимодействию с Международным союзом электросвязи. Участники обсудили вопросы эффективного использования орбитально-частотного ресурса и координации международных позиций.

Особое внимание было уделено подготовке к Всемирной конференции радиосвязи 2027 года. Страны-участницы синхронизировали подходы по ключевым вопросам глобальной повестки, направленным на обеспечение устойчивого функционирования телерадиовещания и цифровых сервисов.

Председатель Комитета телекоммуникаций МИИЦР РК Дамир Сейсембеков отметил стратегическую значимость подобных встреч: «Комиссия РСС имеет стратегическое значение для стран-участниц. Здесь формируются согласованные подходы и создаются условия для эффективного использования радиочастотного ресурса в интересах устойчивого развития региона. Казахстан последовательно развивает отрасль: внедряет сети 5G, расширяет покрытие связи, включая сельские территории, и развивает спутниковую инфраструктуру, в том числе низкоорбитальные решения».

В рамках программы также прошла панельная сессия Digital Bridge 2026, посвященная вызовам цифровой трансформации и внедрению инноваций в телекоммуникационной отрасли.

По итогам встреч выработаны конкретные решения и рекомендации, которые будут внедрены в деятельность администраций связи и операторов телекоммуникаций. Это позволит укрепить международное сотрудничество и обеспечить защиту интересов стран-участниц в сфере распределения радиочастот.

Шымкент принял эстафету проведения этих важных встреч у таких городов, как Санкт-Петербург, Душанбе, Брест и Ереван, где аналогичные заседания проходили в прошлые годы. Регулярность встреч подчеркивает значимость координации усилий в сфере радиосвязи для обеспечения цифрового суверенитета стран региона.

