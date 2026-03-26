Казахстанцы смогут видеть свои взносы и использование средств ОСМС

Совместным приказом министра финансов Республики Казахстан от 5 марта 2026 года № 156, Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 марта 2026 года № 27 и Заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан от 6 марта 2026 года № 122/НҚ утвержден механизм проведения пилотного проекта по организации размещения объемов медицинской помощи посредством цифрового сервиса финансирования здравоохранения и оказанию государственной услуги «Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования и их использовании». Совместный приказ вводится в действие со дня его подписания последним из руководителей государственного органа и действует по 31 декабря 2026 года включительно, передает Uchet.kz.

Пилотный проект направлен на формирование единой цифровой системы учета медицинских услуг и финансирования здравоохранения. Ключевым элементом станет государственный электронный реестр цифровых страховых полисов, который позволит:

— учитывать данные о застрахованных гражданах;

— фиксировать оказанные медицинские услуги;

— отслеживать использование средств в системе ОСМС.

Основная цель — создание полной и достоверной цифровой базы данных для повышения прозрачности финансирования и доступности информации для граждан.

В рамках проекта вводится мониторинг исполнения договоров. Оплата медицинских услуг может быть приостановлена в случаях налоговой задолженности, оказания услуг вне лицензии, отсутствия подтверждения посещений пациентов, наличия жалоб со стороны пациентов. При неустранении нарушений возможна приостановка или полное прекращение финансирования.

Каждому застрахованному будет оформляться цифровой страховой полис, который подтверждает право на получение медицинской помощи. Полисы будут храниться в электронном реестре и автоматически обновляться на основе данных государственных систем. Доступ к реестру будет обеспечен через веб-портал, а также сервисы электронного правительства. Граждане смогут:

— получать сведения о своем статусе в системе ОСМС;

— видеть суммы уплаченных взносов;

— отслеживать использование средств.

