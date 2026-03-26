Жаслан Мадиев посетил с рабочей поездкой Алматы

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК ознакомился с работой Центра обслуживания населения Медеуского района, а также осмотрел объект, где планируется открытие цифрового офиса нового формата по типу Apple Store.

В рамках рабочей поездки в Алматы заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев протестировал работу ключевых инновационных площадок города, где цифровая трансформация из концепции переросла в реальную практику. В ходе поездки состоялась серия встреч с представителями IT-компаний, включая Higsfield, Zimran и другие ведущие технологические команды.

Жаслан Мадиев посетил ЦОН Медеуского района, который готовится к переформатированию. Вместо привычных залов с очередями здесь внедряется концепция «Цифрового офиса нового поколения», архитектурно и функционально близкая к современным технологическим офисам для населения уровня Apple Store. Жаслан Мадиев лично прошел путь клиента, проверяя, насколько интуитивно понятной становится среда без барьеров. Министр подчеркнул, что государственные услуги должны стать «невидимыми» для гражданина, а приоритетом остается перевод не менее 70% всех сервисов в электронный формат, чтобы взаимодействие с государством было быстрым и простым.

Параллельно с гражданским сектором цифровая трансформация охватила и сферу обороны. Программа поездки также включила посещение площадки Almaty Hub, расположенной в Defense Tech на базе Дома Армии. Almaty Hub представил экосистему стартапов в сфере искусственного интеллекта, проекты, прошедшие программы Astana Hub и применяющие ИИ в различных отраслях, включая оборонную сферу. Министру также продемонстрировали проекты школы робототехники и роботизированные решения, направленные на развитие инженерного потенциала и новых компетенций.

Кроме того, по итогам визита в Алматы была определена локация для нового Almaty AI Hub. Это будет один из крупнейших по площади AI хабов, который станет ключевой точкой притяжения для стартапов, инвестиций и развития AI-экосистемы в регионе.

По итогам осмотра объектов Жаслан Мадиев дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры Алматы, отметив, что город должен сохранять лидерство в освоении самых современных цифровых стандартов.

