Насколько Казахстан преуспел в развитии цифровых технологий и интернета?

Представлен отчет Network Readiness Index 2026.

Согласно отчету Network Readiness Index 2026, Казахстан в рейтинге стран по индексу сетевой готовности занял 65-е место из 127 возможных и тем самым превзошел по этому показателю большую часть стран СНГ.

Составителем глобального рейтинга стран по индексу сетевой готовности является американский независимый исследовательский центр Portulans Institute. Специализируется он на изучении цифровой экономики, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и развитии человеческого капитала. Формируемый итоговый индекс сетевой готовности, или как его еще называют Network Readiness Index, служит наглядной демонстрацией того, насколько то или иное государство адаптировано к цифровой экономике. В ходе своей оценки специалисты этого центра пытаются определить, насколько эффективно государство использует ИКТ в процессе развития своей экономики, умеют ли его граждане пользоваться компьютером и другим гаджетами, есть ли у населения и бизнеса возможность получить доступ к быстрому интернету, а также уровень автоматизации государственных услуг. Расчеты конечного индекса проводятся по 62 показателям, объединенным в 4 основные группы: технологии, управление, люди и влияние. Получаемые результаты собираются в цифровое значение с последующим выведением среднего числа в диапазоне от 0 до 100, где 100 — наивысший балл, передает Zakon.kz.

На пространстве СНГ к цифровой экономике наилучшем образом адаптирована Россия. Она занимает 56-е место в общемировом зачете с итоговым индексом в 52,01 балла. Второе место по этому показателю среди стран Содружества занимает Армения (62-е место с итоговым индексом в 50,85 балла), а третье — Казахстан (65-е место с итоговым индексом в 49,06 балла). Следом за ними расположились: Узбекистан (72-е место с итоговым индексом в 46,47 балла), Азербайджан (75-е место с итоговым индексом в 48,08 балла) и Кыргызстан (90-е место с итоговым индексом в 42,44 балла). Показатели Беларуси и Таджикистана при составлении этого рейтинга не учитывались.

Мировыми лидерами по индексу сетевой готовности, соответственно, по тому, насколько они адаптированы к цифровой экономике, являются Соединенные Штаты Америки (70,13 балла), Финляндия (75,82 балла) и Сингапур (75,46).

В десятку лучших стран по этому показателю также входят: Дания (75,14 балла), Швеция (75,09 балла), Нидерланды (75,08 балла), Германия (74,12 балла), Великобритания (73,85 балла), Швейцария (73,63 балла) и Южная Корея (72,38 балла).

Кроме того, стоит отметить, что Китай с его крупнейшей экономикой в мире занял 24-е место (65,74 балла), а Индия лишь 45-е (54,43 балла). Замыкают рейтинг стран по индексу сетевой готовности Ангола (23,17 балла), Мавритания (23,03 балла) и Бурунди (14,76 балла).

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.