Вице-министр транспорта сообщил, когда в казахстанских самолетах появится интернет

Работа ведется совместно с Министерством цифровизации.

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, сообщил, когда на казахстанских самолетах планируют внедрить интернет. Предполагается, что воздушные судна Dreamliner 787, поставка которых планируется в этом году, будут оснащены интернетом на борту, соответствующая работа уже ведется, передает Kazpravda.kz.

«С учетом этого могу предположить, что это произойдет к концу текущего года или в начале следующего года, — сказал вице-министр. Ластаев добавил, что эти борты будут выполнять и внутренние, и международные рейсы.