Презентованы цифровые решения для Сухопутных войск и ВМС

Министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов провел рабочее совещание по вопросам внедрения цифровых технологий в систему боевой подготовки.

В ходе заседания были рассмотрены проекты цифровизации боевой подготовки Сухопутных войск и презентация информационной системы освещения обстановки в зоне ответственности Военно-морских сил — первого этапа создания автоматизированных систем управления ВМС.

Должностные лица представили доклады о текущем состоянии цифровизации учебно-боевой деятельности, а также продемонстрировали перспективные решения, направленные на повышение эффективности подготовки личного состава. Особое внимание было уделено внедрению современных симуляционных комплексов, автоматизированных платформ управления обучением и аналитических инструментов оценки боевой готовности подразделений.

Министру обороны была представлена информационная система освещения обстановки в зоне ответственности Военно-морских сил. Разрабатываемый цифровой комплекс предназначен для мониторинга и анализа обстановки на морском направлении и станет основой для дальнейшего внедрения автоматизированных систем управления ВМС.

Глава оборонного ведомства отметил, что цифровизация сегодня является одним из ключевых факторов развития современных вооруженных сил.

«Внедрение цифровых технологий позволяет существенно повысить качество подготовки военнослужащих, сократить временные и ресурсные затраты, а также приблизить учебный процесс к реальным условиям ведения боевых действий», — подчеркнул генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

По итогам совещания министр обороны дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию и масштабированию цифровых решений в системе боевой подготовки Сухопутных войск, а также по поэтапному внедрению автоматизированных систем управления Военно-морских сил.

Работа по цифровой трансформации учебно-боевой деятельности Вооруженных Сил Республики Казахстан будет продолжена с учетом современных технологических возможностей и требований к обеспечению обороноспособности страны.