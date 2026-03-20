В КГД Минфина поделились результатами цифровизации налогового администрирования

Одним из основных направлений, содержащихся в Налоговом кодексе, является цифровизация налогового администрирования. В соответствии с поручением Главы государства проведен IT-аудит всей информационной системы Комитета государственных доходов. В результате КГД разработал новую информационную архитектуру: вместо 14 систем осталось 5 - SDF, ИСНА, СУР, ЭСФ, Кеден (АСТАНА-1). Внедрение трех новых систем (ИСНА, SDF, Кеден (АСТАНА-1)) позволило перейти на микросервисную архитектуру, повысить эффективность бизнес-процессов и обеспечить обработку больших данных. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Сеилжан Ахметов.

По его словам, новые системы позволят перейти на архитектуру микроуслуг, эффективную организацию бизнес-процессов и обработку больших данных. Система ИСНА охватывает весь жизненный цикл налогового администрирования - от регистрации до приостановления, ведения лицевых счетов, принятия отчетности, контрольных мер и оказания государственных услуг.

«Система электронных счетов-фактур позволяет контролировать движение товаров и услуг, выявлять схемы уклонения от уплаты НДС и предотвращать незаконные вычеты. С 2018 года ЭСФ обеспечила полную замену бумажных налоговых документов и оформление счетов-фактур, накладных, актов и договоров в электронном формате. Дальнейшее развитие имеет большой потенциал. Внедряется электронный каталог товаров, который позволит установить контроль за перемещением товаров внутри Казахстана, определить цепочку перемещения конкретных товаров, наладить статистический учет. Расширяется перечень товаров с обязательным применением сопроводительных накладных (СНТ) на товары с использованием виртуального склада. Опыт применения СНТ на границе ЕАЭС показал высокую эффективность в борьбе с фальшивым импортом», – сказал представитель КГД.

Также внедрена система Smart Data Finance, которая собирает данные из 78 источников и формирует цифровой профиль налогоплательщиков.

Создание инфраструктуры Big Data и переход к новой архитектуре информационных систем создадут основу для дальнейшего развития цифровых сервисов, включая внедрение инструментов искусственного интеллекта в интересах налогоплательщиков.

