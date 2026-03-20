Запущена международная цифровая платформа «Витрина экспортеров»

Она должна помочь в продвижении казахстанской продукции.

АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» запустило платформу «Витрина экспортеров» (export.bgov.kz). Новый ресурс разработан как специализированный инструмент для вывода отечественных товаров на глобальные рынки и ориентирован на иностранных покупателей. Платформа представляет собой расширенный каталог продукции «Made in Kazakhstan», где основной акцент сделан на конкретные товары, их характеристики и потребительские свойства.

По словам представителей Экспортно-кредитного агентства, ключевой особенностью «Витрины экспортеров» является ее экспортная направленность. Весь ассортимент платформы структурирован по пяти основным отраслям: легкая, пищевая и химическая промышленность, продукция АПК, металлургия, машиностроение и строительная промышленность.

Система поиска позволяет потенциальному покупателю находить товары по ключевым запросам, например, при вводе определенного запроса система отображает все доступные предложения в данной категории от различных казахстанских производителей. Каждая карточка товара содержит детальное описание и базовые технические характеристики, при этом пользователь имеет возможность мгновенного перехода из карточки конкретного продукта в профиль самого производителя.

«На портале представлены исключительно верифицированные производители, прошедшие проверку нашего агентства. Статус „проверено ЭКА“ выступает гарантом надежности, минимизируя риски и укрепляя доверие при взаимодействии казахстанских экспортеров с зарубежными покупателями» — отметила Заместитель председателя Правления Экспортно-кредитного агентства Казахстана Мадина Ержанова.

Проект «Витрина экспортеров» призван стать цифровым мостом между казахстанским бизнесом и международными рынками, упрощая процесс поиска поставщиков и повышая узнаваемость отечественных брендов за рубежом. Инициатива реализуется в рамках стратегии холдинга «Байтерек» по поддержке несырьевого экспорта и цифровизации внешнеэкономической деятельности.

Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.