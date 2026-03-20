КГД внедряет цифровые инструменты для борьбы с теневой экономикой

Для усиления налогового контроля внедрен аналитический отчет «Пирамида», который позволяет анализировать цепочки поставок по НДС до 15 уровней.

Инструмент формируется на основе данных ЭСФ, налоговой отчетности и других информационных систем и используется для выявления неблагонадежных поставщиков и схем уклонения от налогообложения. Вместе с тем, в системе ЭСФ внедрена биометрическая идентификация, что позволяет пресекать попытки фиктивной регистрации и выписки электронных счетов-фактур. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Сеилжан Ахметов.

Касательно ограничения выписки ЭСФ спикер пояснил, что для предотвращения фиктивных сделок применяется автоматический контроль. При выявлении рисков через систему управления рисками налогоплательщику направляется уведомление камерального контроля с требованием устранить нарушения или представить подтверждающие документы. В случае неисполнения требований может быть ограничена выписка ЭСФ и применение банковских операций, что позволяет оперативно пресекать фиктивные налоговые схемы.

Также спикер отметил, что с 2026 года действует автоматизированный контроль ЭСФ через сервис e-Тамга, основанный на балансе НДС, что также предотвращает фиктивные сделки.

«Система в режиме реального времени рассчитывает баланс налога и предотвращает выписку счетов-фактур без подтвержденных расходов, приобретений или импорта. При этом внедрение механизма осуществляется поэтапно с учетом позиции бизнес-сообщества, а подключение к сервису осуществляется на добровольной основе», — отметил Сеилжан Ахметов.

Отдельным направлением является развитие системы маркировки и прослеживаемости товаров, направленной на сокращение теневой экономики и повышение прозрачности товарооборота. КГД является отраслевым органом по маркировке подакцизной продукции. Обязательная маркировка табачных изделий действует с 2020 года, маркировка алкогольной и пивоваренной продукции внедряется поэтапно, начиная с февраля 2026 года. Система маркировки позволяет отслеживать движение товаров от производства или импорта до конечной реализации, что значительно повышает прозрачность рынка.

Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.