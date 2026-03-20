ИИ планируют активно внедрять в сферу обеспечения правопорядка

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов на заседании правительства доложил о планируемых мерах по реализации норм новой конституции по вопросам обеспечения правопорядка. Он отметил, что основы «Справедливого Казахстана» и принцип Закон и Порядок закреплены в преамбуле и первом разделе конституции. Для органов внутренних дел — они ключевой ориентир в сфере защиты прав и свобод граждан, обеспечения общественной безопасности, профилактики правонарушений. Реализация этих норм будет обеспечена в рамках нового Закона «О профилактике правонарушений».

«Акцент на вовлечение новых субъектов профилактики и общественности, раннее реагирование, усиление индивидуальной работы, защиту прав несовершеннолетних и жертв бытового насилия», — подчеркнул Ержан Саденов

Отмечено, что ежегодно МВД будет разрабатывать и вносить в правительство проект Национального доклада Президенту о состоянии общественной безопасности. Продолжится работа по обеспечению принципа неотвратимости наказания и нулевой терпимости к любым проявлениям нарушений законности.

Также продолжится работа по цифровизации и внедрению ИИ в сферу обеспечения правопорядка. В числе основных проектов — запуск Национальной системы видеомониторинга, техническая модернизация дежурных частей вплоть до районов, применение видеоаналитики, развитие сфер обеспечения дорожной безопасности и миграционного контроля, повышение доступности и качества государственных услуг.

Будут совершенствоваться правовые акты для эффективной реализации Конституции. Так, будут внесены поправки в законы о правоохранительной службе; беженцах; дактилоскопической и геномной регистрации; фельдъегерской связи; госконтроле за оборотом оружия.

Кроме того, будут приняты меры в сфере миграции — введение административной ответственности за непрекращение иностранного гражданства; определение гражданства детей, рожденных за пределами Казахстана. Будет осуществлена реализация конституционных норм в части обеспечения верховенства закона и порядка, неприкосновенности частной жизни, защиты персональных данных, обеспечения принципа свободы слова, восстановления нарушенных имущественных прав в результате правонарушений и т. д.

«Указанные меры будут способствовать повышению уровня защиты прав граждан, законности и правовой культуры в обществе, эффективности правоохранительных органов и доверия граждан к государственным институтам», — сказал Ержан Саденов.

Министр добавил, что на сегодня обеспечивается соблюдение природоохранного законодательства в рамках акции «Таза Казахстан». МВД в рамках компетенции примет все необходимые меры по реализации норм новой Конституции.

