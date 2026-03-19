В казахстанском колледже открыли лабораторию искусственного интеллекта

На базе высшего колледжа APEC PetroTechnic запущена лаборатория искусственного интеллекта AI Lab+. Новая образовательная площадка стала важным шагом в реализации государственной политики, направленной на развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта в Казахстане.

Открытие лаборатории AI Lab+ стало практическим результатом сотрудничества Казахстана и Китая в сфере образования. В настоящее время между двумя странами ведется системная работа по обмену студентами, реализации совместных научных проектов, а также развитию инициатив в рамках «Цифрового Шелкового пути».

AI Lab+ ориентирована на развитие практических навыков студентов в области искусственного интеллекта, робототехники, компьютерного зрения и других цифровых технологий. Здесь обучающиеся смогут получать опыт в условиях, максимально приближенных к реальному производству.

Лаборатория оснащена современными учебно-лабораторными комплексами. В частности, комплекс для работы с технологиями искусственного интеллекта позволяет студентам осваивать распознавание видео и звука, а также разработку систем «умного кампуса». Роботизированный контрольный комплекс дает возможность моделировать производственные процессы. Кроме того, автономная транспортная платформа на базе ROS открывает доступ к практическому изучению мобильных роботов и систем автономного управления.

Ожидается, что AI Lab+ станет эффективной площадкой для реализации научно-исследовательских и прикладных проектов студентов и внесет вклад в цифровую трансформацию страны.

