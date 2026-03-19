Астана и Алатау получат особый правовой и налоговый статус

В Алатау планируется внедрение передовых международных стандартов, развитие беспилотного транспорта и цифровых активов.

В рамках реализации норм новой конституции разработаны законопроекты, определяющие особый правовой режим для Астаны и города Алатау. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Жумангарин. Проекты законов внедряют режим «города ускоренного развития» для Алатау и уточняют статус Астаны для повышения качества городской среды, передает Uchet.kz.

В Алатау планируется внедрение передовых международных стандартов, развитие беспилотного транспорта и цифровых активов. Для столицы же предусмотрены особые механизмы управления в сферах градостроительства, миграции и транспорта. Оба документа направлены на привлечение инвестиций и повышение эффективности местного госуправления.

«Проект закона по городу Алатау предусматривает применение особого режима налогообложения и защиту инвестиций. По Астане мы закрепляем особенности управления, которые обеспечат устойчивое развитие столицы. По Алатау второе чтение в парламенте намечено на 27 марта, а законопроект по статусу столицы будет внесен в мажилис до конца апреля текущего года», — сказал Жумангарин.

