Как в ЕАЭС будут внедрять искусственный интеллект?

Президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей отметил, что по итогам 2025 года мировой сектор ИИ принес значительный экономический эффект и продолжает привлекать масштабные инвестиции.

В странах ЕАЭС планируется активно внедрять искусственный интеллект в ключевые отрасли экономики. Об этом сообщил президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев. По его словам, развитие и использование ИИ стало одним из приоритетов, обозначенных Казахстаном как страной — председателем союза. Ибраев отметил, что по итогам 2025 года мировой сектор ИИ принес значительный экономический эффект и продолжает привлекать масштабные инвестиции, передает Sputnik.

Технологии ИИ могут применяться при формировании единого финансового рынка ЕАЭС, а также в энергетике, где уже создаются общие рынки. Использование ИИ позволит эффективнее управлять потоками ресурсов, включая углеводороды, а также оптимизировать транспортные и логистические процессы, в том числе при оформлении документов.

Отдельное внимание, по словам Ибраева, в ЕАЭС будет уделено внедрению технологий в образовательной сфере. Он подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта напрямую влияет на конкурентоспособность стран и их экономический рост. По его словам, стремительное развитие робототехники и ИИ усиливает глобальную конкуренцию, и странам ЕАЭС важно своевременно включиться в этот процесс, чтобы не оказаться вне ключевых технологических трендов.

