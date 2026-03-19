МВД опровергло заявление Минздрава об ошибках в ИИН

В Министерстве внутренних дел Казахстана ответили на заявление Министерства здравоохранения РК об «аномалиях» в данных о скринингах по стране, которые были вызваны некорректным отображением индивидуального идентификационного номера граждан, передает Zakon.kz.

27 февраля глава Минздрава Акмарал Альназарова расказала, что ошибки в отображении ИИН стали причиной некорректных данных о скринингах. Она отметила, что в ряде случаев выявлены расхождения в данных по мужчинам и женщинам, и по этим фактам ведется совместная работа с МВД.

«В ИИН седьмая цифра некорректно отображена у нескольких тысяч казахстанцев, поэтому не всегда корректно ориентироваться на пол. Скрининги проводились женщинам, мужские скрининги — мужчинам, и оплата производилась за фактически оказанные услуги. Однако при формировании отчетов шла кодировка, где по определенной цифре была допущена ошибка. С Министерством финансов мы проводим работу по ряду параметров, выставлены ФЛК, чтобы минимизировать такие статистические перегибы, или, как мы их называем, «аномалии», — сказала Альназарова.

Однако 17 марта в МВД сообщили, что ИИН является уникальным идентификатором физического лица, присваиваемым один раз и неизменным на протяжении всей жизни, и используется для однозначной идентификации граждан в государственных информационных системах.

«Цифры ИИН носят технический характер, при этом основным требованием является уникальность номера. ИИН не предназначен для определения или подтверждения социально-демографических характеристик гражданина. Сведения о поле, дате рождения и иных персональных данных при оказании государственных и медицинских услуг должны использоваться по верифицированным данным соответствующих государственных регистров и отраслевых информационных систем», — заявили в МВД РК.

В этой связи, как подчеркнули в ведомстве, «корректность формирования медицинских скрининговых выборок и достоверность данных пациентов обеспечиваются информационными системами и организациями здравоохранения».

