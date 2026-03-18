Анонс: GITEX Ai Kazakhstan 2026
Развитие экономики будущего в Центральной Азии и на Кавказе. Крупнейшее в регионе мероприятие в сфере технологий и искусственного интеллекта.
GITEX Ai Kazakhstan впервые пройдет в Алматы 4–5 мая, объединив крупнейшую в мире технологическую сеть с одной из наиболее динамично развивающихся цифровых экономик планеты. Мероприятие организуется компанией inD и проводится под эгидой Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК в партнерстве с Astana Hub и акиматом Алматы.
Дебютное событие соберет глобальные корпорации, стартапы, инвесторов и представителей государственных структур для формирования AI-ориентированного будущего региона. От суверенных облаков и суперкомпьютинга до финтеха, кибербезопасности, телекоммуникаций и венчурного роста — GITEX Ai Kazakhstan является ключевой платформой для сотрудничества и реальных бизнес-результатов в Евразии.
Темы конференции:
— Трансформация цифровой экономики
— Энергетический переход
— Искусственный интеллект
— Инфраструктура и связность
— Кибербезопасность
— Инновации и капитал
— Индустрия 5.0
— Развитие талантов
В 2026 году GITEX AI Kazakhstan объединит более 10 000 профессиональных посетителей, 4500 руководителей компаний, более 600 участников, 300 стартапов из 60 стран-участниц.
Сопутствующие мероприятия:
— AI Everything Kazakhstan — крупнейшая региональная выставка в сфере искусственного интеллекта
— North Star Central Asia & Caucasus — международная площадка для стартапов и инвесторов
— Supernova Challenge — ведущая платформа для стартапов
Более подробная информация доступна на сайте Gitexcac.com.