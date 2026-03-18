Правила сбора и обработки персональных данных изменились в Казахстане

Приказ вводится в действие с 27 марта 2026 года.

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 11 марта 2026 года внес поправки в Правила сбора, обработки персональных данных. Поправками уточнено понятие: персональные данные — данные, в том числе биометрические, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе, передает Zakon.kz.

Правила дополнены следующими новыми нормами:

— Срок действия согласия на обработку персональных данных не может превышать срок, необходимый для достижения целей сбора и обработки персональных данных, если иное не установлено законами Республики Казахстан или договором.

— В случае, если срок действия согласия на сбор, обработку персональных данных не указан, оно считается действующим до достижения целей обработки, определенных при его предоставлении.

— Кроме того, говорится, что субъект или его законный представитель имеет право отозвать согласие на сбор, обработку персональных данных, уведомив об этом собственника и (или) оператора, а также третье лицо.

— В течение пятнадцати рабочих дней собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны прекратить обработку персональных данных, если их хранение или обработка не требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, либо представить мотивированный отказ.