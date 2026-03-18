eGov Business станет удобнее для предпринимателей

Главный смысл трансформации заключается в том, чтобы все процессы стали полностью оцифрованными и прозрачными.

Под председательством заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева и председателя правления НПП «Атамекен» Каната Шарлапаева состоялось обсуждение перезагрузки платформы eGov Business. Основная задача, поставленная Президентом — сделать взаимодействие государства и бизнеса максимально простым, быстрым и предсказуемым.

Главный смысл трансформации заключается в том, чтобы все процессы стали полностью оцифрованными и прозрачными. В дополнение к утвержденным планам и уже реализованным сервисам участники совещания детально обсудили новые подходы, которые изменят привычную логику работы.

В частности, речь идет о внедрении искусственного интеллекта для обеспечения объективности при принятии решений. Планируется, что анализ документов по форс-мажорным обстоятельствам возьмут на себя алгоритмы. Это поможет исключить субъективность: система будет беспристрастно оценивать факты на основе Big Data, предоставляя оперативный и точный ответ.

Параллельно с этим решается вопрос сокращения бюрократических процедур. Коллеги из НПП «Атамекен» озвучили необходимость автоматизировать проверку статуса бизнеса и ассоциаций. Валидация через цифровые базы данных в реальном времени позволит подтверждать статус мгновенно, полностью освободив предпринимателей от сбора дополнительных справок. Еще одним важным шагом к прозрачности станет доступность данных об инфраструктуре через интерактивные карты мощностей и земельных участков.

На встрече также обсудили вопрос по развитию компетенций. Для эффективного использования новых инструментов предпринимателям предлагается присоединиться к уже действующей программе обучения ИИ-навыкам (AI Corporate). МИИЦР и «Атамекен» планируют масштабировать этот проект в регионы. Это позволит бизнесу по всей стране не просто получать госуслуги, но и внедрять ИИ-агентов для автоматизации своих внутренних процессов.

Целевое ускорение операционных процессов в 4 раза — это необходимый результат, который сделает государство эффективным и технологичным ассистентом для каждого предпринимателя.

