Digital Nauryz: қазақстандықтарды ауқымды акциялар, жеңілдіктер мен бағалы сыйлықтар күтуде
Биылғы жылы Наурызнама онкүндігін мерекелеу ерекше технологиялық сипатқа ие болып, «Digital Nauryz» бірыңғай тұжырымдамасы аясында өтуде. Бұл бастама Мемлекет басшысы жариялаған «Цифрландыру және жасанды интеллект жылына» тікелей орайластырылған және ұлттық дәстүрлерді еліміздің заманауи цифрлық экожүйесіне біріктіруге бағытталған.
Республика бойынша жетекші технологиялық компаниялар, банктер мен ритейлерлер онлайн-платформалардың мүмкіндіктерін көктем мерекесінің атмосферасымен ұштастыра отырып, арнайы акцияларды іске қосуда. Бастаманың негізгі серіктестерінің бірі Kaspi, Magnum супермаркеттер желісімен бірлесіп ауқымды науқанды ұсынды: 2026 жылғы 16-23 наурыз аралығында қосымшаны пайдаланушылар тауарлардың кең түрін 22%-дан 36%-ға дейінгі арнайы мерекелік жеңілдіктермен сатып ала алады.
Magnum желісі «Magnum Батырлар» интерактивті цифрлық ойынын ұсынды, онда қатысушылар 5 наурыздан 29 сәуірге дейін сауда жасап, арнайы кодтарға ие бола отырып, қызықты ойын әлеміне енуге мүмкіндік алады. Пайдаланушылар таңдалған кейіпкермен бірге ойын деңгейлерінен өту арқылы iPhone смартфондарын, Dyson фендерін және номиналы бір миллион теңге болатын ақшалай сертификаттарды қоса алғанда, бағалы сыйлықтар ұтып алу мүмкіндігіне ие болады.
«Digital Nauryz» тұжырымдамасын іске асыруға отандық бизнес те белсенді қосылды: мерекелік ұсыныстар Қазақстанның барлық ірі өңірлері мен қалаларындағы 290-нан астам сауда нысанында қолжетімді, онда тауарларға жеңілдіктер 50-70%-ға дейін жетеді.
Қаржы секторы да цифрлық төлемдерді ынталандыру құралдарын дайындады: Freedom Bank Arbuz және Chocofood жеткізу сервистерінің пайдаланушыларына жоғарылатылған кэшбэктер ұсынады, ал Eurasian Bank сайтта төлем жасау кезінде 3% мөлшерінде қосымша бонустық кэшбэк енгізеді.
Цифрлық платформалар да бұл бастамаға қолдау білдірді: Яндекс компаниясы 20-23 наурыз аралығында өз сервистерін пайдаланушылар үшін арнайы ұсыныстар сериясын дайындауда, ал inDrive платформасы әлеуметтік желілерде #Nauryznama2026 және #ҰлыДалаНаурызы ресми хэштегтерімен сыйлықтар ұтысын өткізеді.
Digital Nauryz жобасы озық технологиялардың елдің мәдени кодының ажырамас бөлігіне қалай айналатынын көрсетіп, бизнес пен пайдаланушыларды өткеннің дәстүрлері болашақтың цифрлық экономикасымен тоғысатын Наурызды заманауи форматта мерекелеу идеясының айналасына біріктіреді.