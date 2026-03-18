Digital Nauryz: казахстанцев ждут масштабные акции, скидки и розыгрыши призов

В текущем году празднование декады Наурызнама приобретает особый технологичный масштаб и проходит под единой концепцией «Digital Nauryz».

Инициатива приурочена к объявленному Главой государства «Году цифровизации и искусственного интеллекта» и направлена на интеграцию национальных традиций в современную цифровую экосистему страны.

По всей республике ведущие технологические компании, банки и ритейлеры запускают специальные акции, объединяя возможности онлайн-платформ с атмосферой весеннего праздника. Одним из ключевых партнеров инициативы выступил Kaspi, который совместно с сетью супермаркетов Magnum представил масштабную кампанию: в период с 16 по 23 марта 2026 года пользователи приложения могут приобрести широкий ассортимент товаров со специальными праздничными скидками от 22% до 36%.

Дополнительно сеть Magnum представила интерактивную цифровую игру «Magnum Батырлар», где участники с 5 марта по 29 апреля, совершая покупки, получают специальные коды и погружаются в захватывающий игровой мир. Проходя уровни вместе с выбранным героем, пользователи получают возможность выиграть ценные призы, включая смартфоны iPhone, фены Dyson и денежные сертификаты номиналом в один миллион тенге.

К реализации концепции «Digital Nauryz» активно подключился отечественный бизнес: праздничные предложения действуют более чем в 290 торговых объектах во всех крупных регионах и городах Казахстана, где скидки на товары достигают 50-70%.

Финансовый сектор подготовил инструменты для стимулирования цифровых платежей: Freedom Bank предлагает повышенные кэшбэки при использовании сервисов доставки Arbuz и Chocofood, а Eurasian Bank вводит дополнительный бонусный кэшбэк в размере 3% при совершении оплат на сайте.

Цифровые платформы также поддержали инициативу: компания Яндекс готовит серию специальных предложений для пользователей своих сервисов с 20 по 23 марта, а платформа inDrive запускает розыгрыши призов в социальных сетях под официальными хэштегами #Nauryznama2026 и #ҰлыДалаНаурызы.

«Проект Digital Nauryz демонстрирует, как высокие технологии становятся органичной частью культурного кода страны, объединяя бизнес и пользователей вокруг идеи современного празднования Наурыза, где традиции прошлого встречаются с возможностями цифровой экономики будущего», — отметили в МИИЦР.