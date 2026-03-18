Министр науки и высшего образования провел встречу с представителями Google

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере цифровизации высшего образования и внедрения технологий искусственного интеллекта.

В рамках встречи представители Google представили инициативы Google for Education, направленные на трансформацию образовательного процесса и повышение эффективности обучения. Особое внимание было уделено внедрению современных ИИ-инструментов, включая Gemini и NotebookLM, которые позволяют масштабировать образовательные процессы, повышать продуктивность преподавателей и студентов, а также обеспечивать высокий уровень защиты данных.

Министерство науки и высшего образования представило ключевые национальные инициативы, включая программу AI-Sana, направленную на развитие навыков в области искусственного интеллекта и цифровых компетенций среди студентов и преподавателей. В рамках программы уже достигнуты значительные результаты, включая интеграцию онлайн-курсов в образовательные программы, подготовку сотен тысяч специалистов и внедрение ИИ-решений в университетскую среду.

Также была представлена концепция развития Казахстана как регионального академического центра, предусматривающая привлечение международных студентов, развитие филиалов зарубежных университетов и расширение глобальных академических партнерств.

По итогам встречи стороны обсудили дальнейшие направления сотрудничества, включая реализацию совместных образовательных и исследовательских проектов, а также выразили заинтересованность в заключении меморандума.

Встреча подтвердила взаимную заинтересованность в развитии стратегического партнерства, направленного на формирование современной, технологичной и конкурентоспособной системы высшего образования.

