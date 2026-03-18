В Казахстане пройдут открытые обучающие мероприятия по искусственному интеллекту

Инициатива реализуется в рамках «Digital Nauryz».

17-18 марта в рамках декады Наурызнама по всей стране пройдут открытые обучающие мероприятия, посвященные возможностям ИИ. Мероприятия пройдут в местах массового скопления людей — на городских площадках, в ТРЦ, IT-хабах и креативных пространствах в различных регионах страны. Такой формат позволит сделать тему искусственного интеллекта более понятной и доступной для широкой аудитории и познакомить жителей регионов с современными цифровыми инструментами.

В ходе встреч участникам расскажут, как уже сегодня можно использовать ИИ в повседневной жизни, в работе и обучении, при создании контента и получении государственных услуг. В ряде регионов также будут представлены возможности платформы AlemGPT, Национальной платформы искусственного интеллекта.

Проведение открытых обучающих мероприятий в регионах станет еще одним шагом к повышению цифровой грамотности населения и популяризации культуры использования искусственного интеллекта в Казахстане.

