Digital Qazaqstan Battle ұлттық стартап-батлының финалистері анықталды
Қазақстанда Astana Hub ұйымдастырған технологиялық жобаларға арналған ұлттық стартап-батл — Digital Qazaqstan Battle өңірлік жартылай финалдары аяқталды.
Байқау қорытындысы бойынша өз өңірлерін таныстырып, шешімдерін Шымкент қаласында өтетін Digital Qazaqstan форумы сахнасында ұсынатын 20 финалист анықталды. Өңірлік жартылай финалдардың қорытындысы бойынша Digital Qazaqstan Battle финалына 20 стартап өтті. Олардың қатарында: aitomaton (Қостанай), Lady Taxi (Атырау), SanEduPortal (Семей), Kasibi Taxi (Орал), LoyaBonus (Өскемен), Okushy (Көкшетау), CortexAI (Қызылорда), Proji (Ақтөбе), zhihaz.kz (Қонаев), SmetaHub (Жезқазған), gro.now (Алматы), Reco (Тараз), AR Sana (Астана), Qalam (Шымкент), Ai-mektep (Түркістан), JolScan (Қарағанды), Mathlab (Павлодар), Help Hand (Талдықорған), KenDala (Ақтау) және Numerus (Петропавл).
«Digital Qazaqstan Battle — мықты технологиялық жобалар тек ірі қалаларда ғана емес, Қазақстанның өңірлерінде де пайда болатынын көрсетуге мүмкіндік. Жартылай финалдар барысында біз дайын өнімдері бар, алғашқы сатылымдарын жүзеге асырған және халықаралық нарықтарға шығуды көздейтін стартаптарды көрдік. Шымкентте өтетін финал олардың ең үздіктеріне өз шешімдерін инвесторларға және елдің бүкіл технологиялық экожүйесіне таныстыруға мүмкіндік береді», — деді Astana Hub басқарушы директоры Танат Өскембаев.
Өңірлік батлдардың жеңімпаздарының бірі — жол инфрақұрылымының жай-күйін мониторингтеу және компьютерлік көру технологиялары арқылы автотұрақ кеңістігін басқару шешімін әзірлейтін JolScan стартабы. Жүйе қалалық камералар мен мобильді құрылғылардан жиналған деректер негізінде жол жабынындағы ақауларды автоматты түрде анықтайды. Бұл жолдарды қолмен тексеруге кететін шығындарды айтарлықтай азайтуға мүмкіндік береді.
«Жартылай финалда жеңіске жету — жол инфрақұрылымын мониторингтеу мен автотұрақ кеңістігін басқаруды бір экожүйеге біріктіретін „ақылды қала“ тұжырымдамамыздың өміршеңдігін растайды. Біз үшін бұл қолданыстағы қалалық инфрақұрылымды мобильді сенсорлар ретінде пайдалану сияқты инновациялық тәсіл қалаларды цифрлық трансформациялаудың тиімді құралы бола алатынын көрсетеді», — деді JolScan стартабының тең құрылтайшысы Рустем Қадыров.
Өңірлік кезеңнің тағы бір жеңімпазы — aitomaton стартабы. Ол AI-агенттердің көмегімен бизнес-процестер мен коммуникацияларды автоматтандыруға арналған платформаны әзірлеуде.
«Біз бизнес үшін AI-агенттер мен адамдарды бір жұмыс кеңістігінде біріктіретін платформаны жасап жатырмыз. Онда негізгі құралдар біріктірілген: CRM, таск-трекер, қызметтерге жазылу жүйесі, омниканалды мессенджер, телефония және қоңыраулар мен чаттарда жұмыс істейтін AI-агенттер. Digital Qazaqstan Battle финалына шығу — бұл тұжырымдаманы кең технологиялық аудиторияға таныстыруға тамаша мүмкіндік. Финалда үздік үштікке еніп, жобаны дамыту үшін жаңа серіктестер табуды жоспарлап отырмыз», — деді aitomaton жобасының CPO және негізін тең қалаушы Эдгар Володькин.
Еске сала кетсек, ұлттық стартап-батлдың финалы 2026 жылғы 27 наурызда Шымкент қаласында Digital Qazaqstan форумы аясында өтеді. Финалистер өз жобаларын қазылар алқасына, инвесторларға және елдің технологиялық экожүйесінің өкілдеріне таныстырады.
Батл жеңімпазы 10 000 000 теңге, екінші орын иегері 5 000 000 теңге, үшінші орын иегері 3 000 000 теңге алады. Сонымен қатар 1 000 000 теңге көлемінде көрермен көзайымы жүлдесі табысталады. Қазылар алқасы жобаларды нарықтық динамикасы, команда сапасы, масштабталу әлеуеті және инвестициялық тартымдылығы бойынша бағалайды.