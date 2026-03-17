Еңбек ресурстарын дамыту орталығының базасында «Digital Nauryz» IT-бағдарламасы басталды
Іс-шара ҚР ЕХӘҚМ тарапынан «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ алаңында ұйымдастырылды.
2026 жылғы 16-20 наурыз аралығындағы «Наурызнама» онкүндігі аясында ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бейінді «Digital Nauryz» IT-бағдарламасын өткізеді. Іс-шара ведомство қызметкерлерінің цифрлық сауаттылық деңгейін арттыруға және әлеуметтік-еңбек саласын одан әрі цифрландыру бойынша практикалық бастамаларды әзірлеуге бағытталған.
Оның негізгі мақсаты — мемлекеттік органның жұмысына цифрлық технологиялар мен жасанды интеллектіні жүйелі түрде енгізу. Бес күн ішінде әлеуметтік-еңбек саласының қызметкерлері үшін бейінді IT-сарапшылардың қатысуымен бірқатар мамандандырылған білім беру және практикалық сессиялар өткізіледі.
IT-бағдарлама ведомствоның міндеттерін шешуде жасанды интеллект технологияларын қолдану мүмкіндіктерін зерделеуді, заманауи аналитикалық құралдар мен жүйелермен жұмыс істеуді меңгеруді, сондай-ақ ішкі жұмыс процестерін оңтайландыру және автоматтандыру бойынша бастамаларды әзірлеуді қамтиды. Сонымен қатар, іс-шара аясында қатысушыларды әлеуметтік саладағы озық цифрлық шешімдермен таныстыру мақсатында Ашық есік күні ұйымдастырылды.
Бағдарлама 20 наурызда сессиялар жұмысының қорытындысын шығарумен аяқталады. «Digital Nauryz» IT-бағдарламасы барысында жинақталған тәжірибе мен қатысушылар айтқан идеялар қызметкерлердің цифрлық құзыреттерін одан әрі арттыруға және ведомствоның жұмыс процестерін жалпы жетілдіруге ықпал етеді деп күтілуде.