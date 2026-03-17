На базе Центра развития трудовых ресурсов стартовала IT-программа «Digital Nauryz»

Основной целью мероприятия является системное внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в работу МТСЗН.

С 16 по 20 марта в рамках празднования декады «Наурызнама» Министерство труда и социальной защиты населения проводит профильную IT-программу «Digital Nauryz». Мероприятие направлено на повышение уровня цифровой грамотности сотрудников ведомства и выработку практических инициатив по дальнейшей цифровизации социально-трудовой сферы.

Основной целью мероприятия является системное внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в работу государственного органа. В течение пяти дней для сотрудников социально-трудовой сферы будет проведена серия образовательных и практических сессий с участием профильных IT-экспертов.

IT-программа охватывает изучение возможностей применения технологий искусственного интеллекта для решения задач ведомства, освоение работы с современными аналитическими инструментами и системами, а также выработку инициатив по оптимизации и автоматизации внутренних рабочих процессов. Кроме того, в рамках мероприятия организован День открытых дверей для ознакомления участников с передовыми цифровыми решениями в социальной сфере.

Завершится программа 20 марта подведением итогов работы сессий. Ожидается, что полученный опыт и идеи, озвученные участниками в ходе IT- программы «Digital Nauryz», будут способствовать дальнейшему повышению цифровых компетенций сотрудников этой сферы и общему совершенствованию рабочих процессов.