Искусственный интеллект на службе рабочих профессий

Система технического и профессионального образования Казахстана активно использует инструменты ИИ в учебном процессе.

Современные мастерские и лаборатории колледжей дополняются цифровыми технологиями, которые меняют сам характер работы педагога и открывают новые возможности для подготовки кадров. Сегодня в системе ТиПО обучается около 556 тысяч студентов в 763 колледжах. 70% студентов учится бесплатно по государственному образовательному заказу, а в подготовке кадров задействовано около 40 тысяч педагогов.

В рамках этой работы Министерство просвещения ведет интеграцию образовательной платформы ChatGPT Edu в колледжи. Для преподавателей выделено 10 000 лицензий из общей квоты Министерства по международной программе OpenAI Education for Countries. Казахстан стал первой страной Центральной Азии, вошедшей в эту инициативу.

ChatGPT Edu поможет педагогам оперативно готовить поурочные планы, тесты и практические кейсы, адаптировать сложные технические материалы на казахском, русском и английском языках, формировать индивидуальную обратную связь для студентов. Использование искусственного интеллекта в учебном процессе колледжей помогает готовить кадры, обладающие цифровыми навыками и компетенциями, необходимыми для работы в современных технологических и инновационных отраслях экономики.

Одновременно обновляется содержание подготовки учащихся. В образовательные программы колледжей включены цифровые модули, ориентированные на современные производственные технологии и стандарты WorldSkills. Современные мастерские, дополненные цифровыми инструментами, делают колледжи более привлекательными для молодежи и способствуют подготовке кадров для технологически развивающихся отраслей.

