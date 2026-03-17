ИИ помогает выявлять непродуктивных посредников при продаже социальных продуктов

Под председательством министра нацэкономики Жумангарина прошло совещание по стабилизации инфляции, в ходе которого рассмотрели результаты государственного контроля за реализацией социальных продуктов питания.

Как отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, с начала года по итогам анализа более 2 тыс. электронных счетов-фактур выявлено 631 нарушение законодательства в части применения торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. Только за февраль выявлено свыше 760 рисков по ЭСФ.

«Сейчас с помощью ИИ мы анализируем не только факты превышения торговой надбавки, но и количество торговых сделок с социальными продуктами питания. Например, если в один день с товаром проводится несколько сделок, высока вероятность, что они носят фиктивный характер. Только за половину марта мы выявили и направили в профильные госорганы 56 административных дел по непродуктивным посредникам», — отметила Айжан Бижанова.