МЧС усилило спасателей дронами с искусственным интеллектом

Беспилотники используются при пожарах, паводках и поиске людей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям делает ставку на новые технологии и все активнее внедряет беспилотники в повседневную работу спасателей. Сегодня дроны помогают не только наблюдать за ситуацией с воздуха, но и быстрее находить людей, оценивать угрозы и координировать действия на месте происшествий, передает Liter.kz.

По данным МЧС, сейчас в распоряжении ведомства находятся 218 беспилотных летательных аппаратов. Из них 153 оснащены элементами искусственного интеллекта, что позволяет искать трудновыявляемые объекты на большой высоте и на значительном расстоянии.

«Беспилотники применяют во время аэровизуального мониторинга природных пожаров, моренных озер, зон подтопления и других чрезвычайных ситуаций. С их помощью спасатели могут быстрее понять масштаб происшествия, определить опасные участки и выстроить дальнейшую работу на месте», — поясняют в ведомстве.

Кроме того, дроны используют и в профилактических целях. Они помогают следить за состоянием гидротехнических сооружений, лесных массивов и потенциально опасных территорий. В отдельных случаях аппараты применяют и для оповещения населения — на них устанавливают громкоговорители.

«Отдельную роль играет сочетание ИИ https://profit.kz/tags/ai/ с оптическим и телевизионным оборудованием. Такая система позволяет замечать людей, автомобили и суда даже там, где их трудно увидеть невооруженным глазом. Также беспилотники способны прямо на месте создавать карты местности, что особенно важно при поисково-спасательных операциях», — отмечают в МЧС.

По информации министерства, в 2025 году и с начала 2026 года подразделения МЧС провели более трех тысяч операций с использованием БПЛА. За это время удалось спасти 46 человек.

Параллельно ведомство расширяет парк беспилотников, способных работать в автономном режиме без участия оператора. Сейчас в эксплуатации находятся 75 таких аппаратов. Они размещены в населенных пунктах, а также на территории горнолыжного курорта Шымбулак.

Видео с этих дронов поступает в центры оперативного управления круглосуточно, что позволяет МЧС практически в реальном времени следить за обстановкой и быстрее реагировать на угрозы.

Таким образом, беспилотники в Казахстане становятся для спасателей не дополнительным инструментом, а полноценной частью системы реагирования на чрезвычайные ситуации.