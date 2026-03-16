Страны ЕАЭС усиливают защиту потребителей в условиях цифровизации рынков

Новая программа нацелена на модернизацию инфраструктуры защиты потребителей и широкое внедрение цифровых технологий.

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил итоги реализации странами Евразийского экономического союза программы защиты прав потребителей за 2022–2025 годы и одобрил проект обновленной программы на период 2026–2030 годов. Вопрос рассмотрели накануне Всемирного дня прав потребителей, что свидетельствует о высоком приоритете, который государства ЕАЭС придают обеспечению надежной защиты интересов граждан на едином экономическом пространстве Союза.

Новая программа нацелена на модернизацию инфраструктуры защиты потребителей, широкое внедрение цифровых технологий и прогрессивных методов досудебного урегулирования споров. Важное место в ней отводится повышению уровня информированности граждан путем проведения регулярных информкампаний и создания в странах ЕАЭС удобных цифровых сервисов.

Реализация программы укрепит доверие граждан к рынку Союза и обеспечит дополнительную защиту потребителей в условиях цифровой экономики.

Утверждение одобренного пакета документов планируется на ближайшем заседании Межправительственного совета ЕАЭС.

Ежегодно в преддверии Всемирного дня прав потребителей, отмечаемого 15 марта, государства Евразийского экономического союза проводят масштабные информационные мероприятия. Центральной темой информационной кампании ЕАЭС в 2026 году стала инициатива «В интернете как дома: знай права, покупай осознанно». В рамках кампании запланирована активная просветительская работа, консультационные мероприятия и обучение граждан безопасным правилам приобретения товаров и услуг онлайн.

